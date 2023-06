La trappola tedesca | occhio | ecco come Berlino vuole fregare l' Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 10 giugno 2023) Quando il solitamente pietroso Olaf Scholz sorride, ti dà la sensazione che, dentro di sé, abbia trovato il modo di dare la colpa a qualcun altro. Non so perché, ma il vecchio Olaf insuffla la fiducia di un perito dell'Agenzia delle Entrate. Ieri, per dire, il cancelliere tedesco, tutto d'azzurro vestito, all'incontro romano con Giorgia Meloni aveva parole di burro sul problema immigrazione: «Le sfide della migrazione e dei rifugiati si possono superare soltanto assieme nell'Unione europea. Sono necessari percorsi comuni di migrazione. L'non deve esser lasciata sola...». Peccato però che, proprio quando Herr Scholz parlava, la premier gli ricordasse «la solitudine» con cui negli ultimi mesi l'avesse affrontato la questione migratoria. Giorgia non sorrideva. Anzi. Punzecchiava la Germania con cui, più di una volta, c'erano ...