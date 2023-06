Mi ha scosso il fatto che abbia suscitato più interesse la suache le parole ... In un'intervista ha rivelato che ad X Factor aveva preparato una cover di un brano di Paola eche, però, ...... ma piuttosto un'indicazione del fatto che Cupertino non ha una visionedel futuro. Esito ... e questo ha già danneggiato l'accoglienza riservata al Vision Pro; questa volta la solita...L'assenza di una linea, di precisi obiettivi di lotta, la mancata definizione dei gruppi ... Si spiegano così la delusione e la dolorosacon cui va scontrandosi, nei primi congressi di ...

La reazione di Chiara Ferragni alla bufera social tra Fedez e Luis Sal Novella 2000

Roma, 9 giu. (askanews) - "Non bisogna incriminare Rosalba per quello che ha detto, gli artisti spesso vivono nella paura di non poter lavorare, non tutti abbiamo le spalle coperte allo stesso modo, n ...Gossip TV Continua la polemica delle parole di Arisa sulla comunità LGBTQ+:questa volta a criticarla è arrivata Paola Iezzi, del duo Paola e Chiara, provocando la reazione di Arisa. Ecco cosa ha detto ...