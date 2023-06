La ragazza e l' ufficiale | per chi batte davvero il cuore di Kurt Seyit? Non certo per Sura!

(Di sabato 10 giugno 2023) Lae l', la nuova serie di Canale 5 conquista il pubblico. Ma per chiildell'attore che interpreta? Nonper l'attrice che recita la parte diProprio ieri abbiamo assistito al primo episodio de Lae l'. Trattasi della nuova serie turca trasmessa dalla Mediaset che ci accompagnerà tutta l'estate il venerdì sera. La trama di questo prodotto che tutti si augurino abbia lo stesso successo dell'altro ambientato in Turchia e che va in onda su Canale 5 ogni giorno, Terra Amara, è molto avvincente. La storia vede al centroe Sura. Ma chi sono questi due personaggi e qual è la loro relazione? Vi sveliamo subito qualche dettaglio in ...

... "Ti ho voluto bene come un figlio" di Concetta Desando Martina Taglienti, chi è lache ... ovvero i cerchietti dorati Chain Huggie del brand Orelia , venduti sul sitoa sole 18 ...Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli ascolti. Su Rai 1 l'evento condotto da Mara Venier 'Una voce per Padre Pio' conquista .000 spettatori pari al % di share. Per Rai 2 'Spirale ...Su Rai 1 'Una voce per Padre Pio', l'evento di beneficenza ha conquistato .000 spettatori pari al % di share mentre ' Lae l'' lo show su Canale 5 , ha ottenuto 1.981.000 spettatori ...

"La ragazza e l'ufficiale", al via su Canale 5 la nuova serie turca che promette scintille Io Donna

Gli ascolti tv di venerdì 9 giugno 2023: chi ha vinto la gara degli ascolti tra lo show di Rai1 “Una voce per Padre Pio” e la prima ...Sura non riceve le lettere di Kurt Seyit e pensa che sia morto, cosa succederà davvero Ecco le anticipazioni de La ragazza e l'ufficiale in onda venerdì su Canale 5 ...