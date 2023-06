La Promessa anticipazioni 12 giugno 2023 | Alonso e i Lujan in grossi guai

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 10 giugno 2023) Lede Ladi lunedì 12evidenziano che mentre l’economia di Donè in crisi, Cruz prende una decisione audace, scegliendo di intervenire personalmente per risolvere la situazione, senza l’appoggio di suo padre. In questa puntata ci sarà un’inattesa svolta quando Catalina, sorprendentemente, si schiera con la matrigna, cercando di impedire che suo padre accetti denaro dalla famiglia di suo marito. In un’altra trama intensa, la salute di Simona è in grave pericolo di vita, ma Jana si mostra determinata a salvarla, anche se la cura richiede un medicinale difficile da ottenere. Mentre il destino di Done la vita di Simona sono in bilico, le tensioni sentimentali esplodono quando Leonor, gelosa di Mauro, si imbatte in Teresa, la nuova cameriera ...