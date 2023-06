La plastica prolifera anche perché le singole coscienze rimangono immutate

Leggi su linkiesta

(Di sabato 10 giugno 2023) «C’è un solo materiale prodotto dall’uomo che possiamo trovare ovunque nel mondo: nei suoli, nei fiumi, nell’aria, nel cibo. Se da un lato laporta benefici all’umanità, dall’altro, il suo impatto su ogni essere vivente e habitat è sempre più devastante. I danni per specie e salute umana provocati dall’usa e getta sono (quasi) irreversibili». Ad affermarlo, anzi, a metterlo nero su bianco, è stato il Wwf attraverso la pubblicazione, avvenuta il 5 giugno scorso in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, del nuovo report “: dalla natura alle persone. È ora di agire”. Attraverso il documento, l’organizzazione ha chiesto al governo di andare oltre il riciclo dei soli imballaggi e di estendere la raccolta differenziata a tutti i prodotti indi largo consumo, allo scopo di far crescere l’economia circolare ...