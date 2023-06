La Ong aggrappata a Richard Gere | quando può testimoniare

(Di sabato 10 giugno 2023) L'attorepotrebbe essere sentito al processo Open Arms nell'udienza del 15 settembre. Ad annunciarlo è a fine udienza l'avvocato di parte civile della Open Arms, Arturo Salerni: «Alla prossima udienza, il 7 luglio, chiederò la citazione diper il 15 settembre»., come ha ricordato ieri Oscar Camps in aula, dopo avere saputo delle condizioni critiche sulla Open Arms, «mi chiamò per chiedere cosa poteva fare, gli dissidi vederci a Fiumicino e di andare insieme a Lampedusa». Era l'agosto del 2019. L'attore americano «si occupò di comprare frutta e verdura» e «affittammo un'imbarcazione per portare quello che avevamo acquistato». Anche la Procura avrebbe intenzione di sentirecome testimone.

Correndo per mettersi in salvo.alla mano della mamma che, dopo averla svegliata, le urla di fare in fretta. Perché l'... Umuhoza è la fondatrice di The Green Protector , unache sostiene ...... unica sopravvissuta ad un naufragio, che salvammo dopo due giorni passati in marea ... Abbonati per leggere anche Leggi anche Lee il soccorso ai migranti nel Mediterraneo: la strategia ...Correndo per mettersi in salvo.alla mano della mamma che, dopo averla svegliata, le urla di fare in fretta. Perché l'... Umuhoza è la fondatrice di The Green Protector , unache sostiene ...