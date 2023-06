La nuova Rai secondo l’ad Sergio | “Parlare di epurazione mi pare impossibile Claudio Lippi? Nessuno può parlare di colleghi in quel modo”

(Di sabato 10 giugno 2023) Un’azienda che aggiunge e non toglie: “L’non l’ho mai applicata”. Lo assicura l’amministratore delegato della Rai Roberto, intervenuto a Venezia al Festival dell’Innovazione del Foglio. “Io ho sempre pensato che si dovesse magari cambiare, circolare, aggiungere ma mai epurare”. Il riferimento è naturalmente agli addii eccellenti delle ultime settimane, da Fabio Fazio (che andrà sul Nove) e Lucia Annunziata fino a Massimo Gramellini (che andrà a La7). “Fazio se n’è andato un giorno prima che io entrassi come ad – dice– Ho confermato la Annunziata, Gramellini, Report, tutti i programmi definiti ‘ideologici‘ all’interno della Rai: francamentedia me sembra sembra“. Il termine “ideologici”, sottolinea, “è riferito ...

... alla libreriaEuropa, ai Granai). 'Sono a Palermo - dice al telefono - per fortuna ci si ..., Buttafuoco e Osho nel valzer opinionisti. Sale Nunzia De Girolamo, in bilico Lucarelli e la serie ...Per l'occasione, lo storico anfiteatro inaugurerà lastagione dell'Aida. L'evento è stato ... consapevole di avere tra le mani il programmapiù importante dell'anno (si veda la presenza della ...Così importante che l'amministratore delegato dellasovranista non ha ancora scelto un degno successore. Un dominio che il manager, approdato nel servizio pubblico dopo varie esperienze nel ...

La nuova Rai: il grande mercato dei conduttori tra i ‘siluri’ di Cairo e i sogni impossibili Il Riformista

Città del Vaticano – «Sentiamoci chiamati ad applicare il balsamo della tenerezza all’interno delle relazioni che si sono incancrenite, tra le persone come tra i popoli.Su Rai 1, arriva “Arena di Verona 100 anni in una Notte”, che vedrà la conduzione di Milly Carlucci e il ritorno in tv di Sophia Loren. Per l’occasione, la leggendaria attrice italiana sarà la madrina ...