La ‘LuLa’ condanna l’Inter | il Manchester City vince la prima Champions della sua storia

(Di sabato 10 giugno 2023) Ilgioca sottotono, rischia la beffa e nella seconda partepartita trova il gol del trionfo. E’ una giornata storica per il club inglese, protagonistavittoriaLeaguesuae del Triplete. Il principale protagonista è stato Pep Guardiola, l’uomo a sorpresa dell’ultimo atto il centrocampista Rodri. Infortunio per De Bruyne e partita difficile per Haaland.ha giocato una partita ordinata e la gara è stata condizionata dall’episodio di Lautaro Martinez e dall’errore di Lukaku nel finale. Si è conclusa la finale diLeague all’Atatürk Olimpiyat di Istanbul. Pubblico delle grandi occasioni allo stadio e le tifoserie sono ...

