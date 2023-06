La Juventus avrebbe offerto 30 milioni di euro per il cartellino di Davide Frattesi

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', lamesso nel mirino Davide Frattesi come concreto obiettivo di mercato. Il giovane centrocampista è stato attentamente seguito quest'anno dai bianconeri e potrebbe diventare parte ...Non si conosce il nome del club chemesso sul piatto tanti, ma tanti soldi, ma tutte le ... Calciomercato, l'offerta araba per Allegri Si parla di uno stipendio almeno triplicato ......indiscrezione secondo cui Allegriricevuto un'offerta dall'Arabia Saudita circa quattro volte superiore rispetto ai 7 milioni di euro più 2 di bonus attualmente percepiti alla. A tal ...

Juve, la verità su Milik: perché non è stato riscattato e cosa succede ora Tuttosport

La Lazio avrebbe abbassato le pretese economiche per la cessione del cartellino di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista classe 1995 della nazionale serba, in scadenza di contratto con i capitolini.Non avrebbe difficoltà a trovarsi già una nuova squadra a 35 anni suonati, ecco i possibili scenari per Angel Di Maria.