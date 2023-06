La finalissima di Champions Inter-Manchester City | gli inglesi perdono De Bruyne

Leggi su agi

(Di sabato 10 giugno 2023) AGI - Ormai ci siamo. A Istanbul l'di Simone Inzaghi e ildi Pep Guardiola si contendono lo scettro di regina d'Europa nelladi Istanbul. Al minuto 35 la finale perde uno dei protagonisti più attesi: il centrocampista di Guardiola Deè costretto a uscire per un risentimento muscolare. Entra Foden. Arriva al 26' la prima vera occasione da gol. È nei piedi di Haaland che salta Bastoni in velocità e scarica da metà area addosso a Onana. Un lampo in una gara finora equilibrata. Il tecnico nerazzurro ha scelto Edin Dzeko come partner in attacco di Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic a centrocampo con Henrikh Mkhitaryan in panchina. Il resto della formazione è quella che ha compiuto questo cammino straordinario sin qui . Queste le formazioni ufficiali: Sul palco ...