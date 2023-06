La Ferrari? Mi dispiace | ma | Montezemolo | profezia cupa | qual è l' enorme problema

(Di sabato 10 giugno 2023) Luca Cordero diha parlato dellanel corso del suo intervento sul palco della Festa dell'Innovazione del Foglio, a Venezia. Pur non essendo più il presidente delladal 2014,ha svelato che c'è ancora tanta gente che pensa che lo sia: “L'altro giorno a Napoli un tifoso mi ha avvicinato dicendomi: ‘non stia qui a perdere tempo, vada a lavorare che non vincete più'”. La frustrazione è tanta tra il popolo della Rossa: l'ultimo mondiale piloti è stato vinto nel 2007 e quest'anno la competitività della macchina è ai minimi storici, nonostante due ottimi piloti come Charles Leclerc e Carlos Sainz. “Laha un piccolo- ha spiegato- che rischia rischia di diventare molto grande. A me ...

Luca Cordero di Montezemolo ha parlato dellanel corso del suo intervento sul palco della Festa dell'Innovazione del Foglio , a Venezia. Pur non essendo più il presidente delladal 2014, Montezemolo ha svelato che c'è ancora tanta gente che pensa che lo sia: 'L'altro giorno a Napoli un tifoso mi ha avvicinato dicendomi: 'non stia qui a perdere tempo, vada a lavorare ...constatare che non sia la prima volta che in città nasce un campo abusivo: ricordiamo tutti le immagini indegne del parcheggio al parcoe chiediamo il celere intervento dell'...... prima di diventare campione del mondo nel Campionato FIA GT con la550 Maranello e il team ... Mi, tanto. Domenica, nel dopo gara sono caduto in uno scambio di battute di cattivo gusto ...

Montezemolo: "La Ferrari Mi dispiace, ma...", il problema enorme Liberoquotidiano.it

Anche un... pilota fantasma sulla 275 LM che si affermò nel 1965! Siete dei razionalisti, dei granitici concreti e nelle corse, in fondo in fondo, credete solo agli albi d’oro e alla storia scritta so ...Paola Ferrari torna con un'intervista molto interessante, dove racconta di aver vissuto un anno molto difficile. Ecco le parole della giornalista. Paola Ferrari la conosciamo tutti per essere una nota ...