La cognata di J-Ax condivide il dissing di Luis Sal contro Fedez

(Di sabato 10 giugno 2023) Cosa succede se ladi J-Ax ha condiviso ildiSal a(“dillo alla mamma, dillo all’avvocato“)? Perché è successo davvero. E il drama si infittisce. Chi ha avuto accesso a internet nelle ultime ventiquattro ore si è sicuramente imbattuto in qualche meme di “dillo alla mamma dillo all’avvocato“, ovvero ilcheSal ha fattonel suo celebre video risposta in merito alla querelle su Muschio Selvaggio. Meme, video-reaction, fotomontaggi: quella frase è diventata in poche ore virale e qualsiasi pagina trash l’ha condivisa ironizzandoci sopra. Estrapolata e condivisa così per com’è stata detta è indubbiamente ironica e divertente, ma dietro quella frase c’è tutto il dolore e la delusione di un’amicizia finita. ...