diventa così la prima a vincere due Slam junior nella stessa stagione in singolare femminile dal 2013. Allora la croata Ana Konjuh conquistò il titolo all'Australian Open e allo US Open,

Korneeva trionfa anche a Parigi: un bis Slam che fa storia Tiscali

Alina Korneeva è a metà del cammino verso un'impresa che sarebbe senza precedenti. Dopo l'Australian Open, ha infatti trionfato anche al ...