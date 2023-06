Kate Middleton | l’azienda dei genitori lascia debiti da 3 milioni di €

Che fossero piuttosto ricchi era cosa nota, soprattutto dopo cheha frequentato la prestigiosa università di St Andrews in Scozia (dove ha conosciuto William ), ma il valore del loro ...Da www.ansa.it carole e michaelImbarazzo per- moglie dell'erede al trono britannico William e principessa di Galles - a causa delle magagne spuntate a scoppio ritardato sui conti dell'azienda di famiglia di proprietà dei suoi ...Ormai abbiamo imparato a conoscere la predilezione diverso il riciclo strategico di abiti e gioielli , stupendoci ogni volta per la sua consumata abilità nel creare look che ibridino con nonchalance capi haute couture e pezzi fast fashion ...

William e il gesto stizzito verso Kate: cosa succede tra i due ilGiornale.it

Il 7 giugno 2023 la principessa del Galles Kate Middleton ha rinunciato ai suoi look più raffinati per indossare una mise sportiva che pone il focus sulle sneakers bianche Lululemon Chargefeel Workout ...La vendita della Party Pieces, azienda di proprietà dei genitori di Kate Middleton, imbarazza la principessa. Venduta a un passo dal fallimento, la società ha lasciato circa 3 milioni di euro di ...