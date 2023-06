Karate | Premier League Fukuoka 2023 | gli azzurri si fermano sul più bello senza conquistare altre finali

Leggi su oasport

(Di sabato 10 giugno 2023) Un’altra giornata di gare è andata in archivio alladi, in corso di svolgimento a, in Giappone: ecco come sono andate le cose per gli italiani nell’ultimo turno di eliminatorie. Alleconquistate ieri da Daniele De Vivo (-75 kg, per il bronzo, contro l’ucraino Zaplitny) e Lorenzo Pietromarchi (-75 kg, per l’oro, contro il turco Yurur), non si sono aggiuntesoddisfazioni per i colori. Matteo Fiore, nei -84 kg, si è fermato nei quarti di finale – settimo posto complessivo – cedendo 3-2 all’olandese Brian Timmermans, dopo un percorso fatto di una bella affermazione sul giapponese Yuta Mori (5-2) nel round robin. Round Robin da dove, pur ottenendo una vittoria a testa, non sono riusciti ad avanzare verso i quarti di finale ...