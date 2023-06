Juve | Locatelli | ' Caos penalizzazione Per mesi non si è capito nulla'

Tra questi c'è anche Manuel, centrocampista dellae della Nazionale che sul proprio account Instagram ha pubblicato un messaggio per parlare dell'annata appena terminata.La rivelazione Seè stata una piacevole conferma, invece si è rivelato una sorpresa. E che sorpresa, visto e considerato che a fine agosto aveva già preparato le valigie per andare in ...Commenta per primo Manuel, centrocampista della Juventus, ha scritto un messaggio sul suo profilo Instagram: È ... Sempre Forza

Da intoccabile a cedibile: Locatelli-Juventus, stretta di mano da 35 milioni JuveLive

Per la stragrande maggioranza delle squadre di Serie A, è ufficialmente terminata la stagione calcistica. Oltre a programmare il futuro, quindi, molti club e i rispettivi giocatori hanno la possibilit ...In un contesto tecnico destinato a vivere una vera rivoluzione, la Juventus riparte da alcune pedine intoccabili. Giocatori che per motivi differenti saranno centrali nel progetto e sui quali poggerà ...