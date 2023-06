Juve | la lettera di Locatelli | ‘Per mesi non si è capito nulla su…’

(Di sabato 10 giugno 2023) Manuel, centrocampista dellantus, ha scritto un messaggio sul suo profilo Instagram: È finita per me questa stagione . È...

Estratto dell'articolo di Nicola Carosielli per 'Milano Finanza' ceferin Altro che pace. La battaglia tra la Superlega e la Uefa si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo ladella Juventus indirizzata a Barcellona e Real Madrid per chiedere ...E il giorno dopo il primo passo ufficiale per uscire dalla Superlega, laa Barcellona e Real Madrid, Scanavino ribadisce che questa decisione è slegata dal procedimento che l'Uefa ha aperto ...Il club catalano, in una nota affidata ai media spagnoli, ha confermato la ricezione di unada parte della società torinese: 'FC Barcelona conferma di aver ricevuto una comunicazione firmata ...

La Juventus ha confermato ieri di aver mandato una lettera a Real Madrid e al Barcellona nella quale annuncia l'intenzione di avviare una trattativa per uscire dal Progetto Superlega.