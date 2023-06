Juve | c'è un giocatore che Allegri vuole a tutti i costi

Locatelli potrebbe lasciare laper circa 35 milioni di euro Attualmente, per la Juventus nessunha la certezza di rimanere e tutti sono soggetti a discussione, soprattutto in un ..., l'esterno destro e... Pau Torres Seconda volontà di Allegri: undi fascia sulla destra con specifiche caratteristiche, un Cuadrado più giovane, in attesa che l'originale sottoscriva ...È unesplosivo e veloce, che piace al Milan da un po' anche se non è uno da caterve di ... 'Non so perché, ma quando papà giocava per latifavo per il Milan, quando è passato al ...

Baldanzi Juve, il giocatore esce allo scoperto: annuncio sul futuro Juventus News 24

Tre squadre di Serie A su Barrenechea, valutazioni in corso su Miretti e Soulé. Scelte opposte per De Winter e Cambiaso, i pezzi pregiati sono Compagnon e Riccio. Iling può partire a titolo definitivo ...L’acquisto di un centrale mancino è una necessità. Lo spagnolo piace anche al Napoli. Per Frattesi previsti nuovi contatti in attesa della risposta di Rabiot ...