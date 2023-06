Juve | Allegri e l' Arabia Saudita | le news di oggi

(Di sabato 10 giugno 2023) Massimilianodallantus all'? La Gazzetta dello Sport accenna all'interessamento del ricchissimo calcioper l'allenatore bianconero e la giornata si infiamma., legato allada un contratto fino al 2025, è reduce ...

, legato allada un contratto fino al 2025, è reduce da una stagione a dir poco complessa: la sua conferma sulla panchina della Vecchia Signora è apparsa molto più concreta dopo la ...Il serbo spera di lasciare la Juventus visto lo scarso feeling cone l'esclusione dei bianconeri dalla Champions. Ma per lui non c'è la filaScarso feeling connon qualificata (o meglio, estromessa con la penalizzazione di 10 punti) alla prossima Champions, sono questi i motivi che spingono Vlahovic a voler salutare Torino. Dusan Vlahovic - ..., l'esterno destro e... Pau Torres Seconda volontà di: un giocatore di fascia sulla destra con specifiche caratteristiche, un Cuadrado più giovane, in attesa che l'originale sottoscriva ...

Vlahovic di lasciare la Juve visto lo scarso feeling con Allegri e l'esclusione dei bianconeri dalla Champions. Ma per lui non c'è la fila ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...