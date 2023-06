James Senese distrugge i Maneskin | “Un gruppo vuoto | pensano solo a togliersi le mutande”

(Di sabato 10 giugno 2023) “I? Un, oltre la presenza scenica cosa resta? Hanno bisogno dileper fare successo?”. Così l’artistain un’intervista a tutto tondo al quotidiano ‘La Ragione’. A 78 anni compiuti, pseudonimo di Gaetano, musicista, sassofonista, compositore, cantante e attore italiano, storico musicista di Pino Daniela, detta ancora la linea musicale per molti e pubblica il ventunesimo disco in studio, ‘Stiamo cercando il mondo’, da lui interamente scritto, musicato, arrangiato e prodotto.contro ie in difesa del sud “Non è un lavoro a tavolino. Ogni giorno cerco di creare delle ...

'Un gruppo vuoto, oltre la presenza scenica cosa resta Hanno bisogno di togliersi le mutande per fare successo'. Con queste parole(pseudonimo di Gaetano), sassofonista italiano di fama internazionale, scaglia un siluro sui Maneskin . A 78 anni compiuti, l'artista nato a Napoli da madre partenopea e padre ...... 99 Posse,, Foja e Gabriele Esposito (17 giugno), OneRepublic (12 luglio - sold out), Mr Rain (13 luglio), Maluma, Chimbala, Fre d De Palma, Baby K (16 luglio - alla Mostra d'Oltremare), ...CAPRACOTTA (IS) - Il prossimo 13 agostosarà in concerto a Capracotta, in piazza Stanislao Falconi, a partire dalle ore 21.è un artista che non ha bisogno di essere presentato. La sua musica, la sua storia personale, lo ...

Musicisti e mistificatori, parla James Senese La Ragione

«Un gruppo vuoto, oltre la presenza scenica cosa resta Hanno bisogno di togliersi le mutande per fare successo». Con queste parole James Senese (pseudonimo di Gaetano ...Sul palco di piazzale Ceccarini artisti di spicco come i Quintorigo, James Senese e Andrea Mingardi con la sua band ...