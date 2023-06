Italo Bocchino alla corte di Pippo Marra

'Prete' Gianfranco Fini che ha unito in matrimonio gli sposi. Super sexy l'abito della sposa RONCIGLIONE - Doveva essere un matrimonio esclusivo quello tra(direttore de Il Secolo d'Italia ed ex deputato) e la chirurga estetica Giuseppina Ricci e lo è stato. Cornice straordinaria, Relais Villa Lina. Wedding Planner stellare, Silvia ...Certo, diranno i miei piccoli lettori, è importante che la corteccia prefrontale si sia finita di formare e ti permetta di governare gli impulsi, ma allora come la mettiamo conche di ...Scontro rovente a Otto e mezzo (La7) tra, direttore editoriale del Secolo d'Italia ed ex parlamentare finiano del Pdl, e il giornalista de Il Fatto Quotidiano , Andrea Scanzi. Le prime scintille si registrano quando si ...

Italo Bocchino sposa Giuseppina Ricci, ecco chi è la chirurga estetica romana. Età, carriera e figli. Dalla lo ilmessaggero.it

Fiori d'arancio per Italo Bocchino e Giuseppina Ricci. A officiare la cerimonia civile tra il direttore editoriale del Secolo d'Italia e la chirurga estetica, a Ronciglione, l'ex presidente della Came ...Matrimonio esclusivo quello tra Italo Bocchino (direttore de Il Secolo d’Italia ed ex deputato) e la chirurga estetica Giuseppina Ricci. I due si sono sposati al Relais Villa Lina, come riportato da E ...