(Di sabato 10 giugno 2023) Si parla spesso di, un fenomeno che danneggia il commercio del vero Made in Italy all’estero, danneggiando le nostre esportazioni. Ma di cosa si tratta equesto commercio, non illegale, ma sicuramente poco scorretto a livello di concorrenza? Si tratta di prodotti che “suonano”i per nome e rappresentazione grafica del prodotto, ma nulla hanno a che vedere con l’originale, e all’estero fanno concorrenza ai nostri prodotti, che spesso sono anche protetti da marchi docg, igp e così via. Fra gli esempi più famosi divenduti all’estero abbiamo il Parmesan, che si spaccia per il nostro Parmigiano Reggiano, ma anche la Mozarella, che viene confusa con la nostra mozzarella di bufala. E ancora, la Salsa Pomarola venduta in ...

... proposte per il rilancio del settore in un momento così complesso: dal sostegno ai consumi, all'incremento delle dimensioni medie delle aziende, alla lotta all', alla riduzione della ......basilari disposizioni e iniziative volte da una parte a promuovere l'italianità della nostra produzione di pregio e dall'altra proteggerla da fenomeni insidiosi e pericolosi come l'Lotta all', fondi alle imprese agricole femminili, aiuti per il miglioramento genetico delle razze animali e per la pastorizia, promozione dei distretti agroalimentari. Sono alcune delle misure ...

Italian sounding: cos'è e quanto vale sull'export alimentare

L’export di prodotto agroalimentari Made in Italy potrebbe raddoppiare da 60 a 120 miliardi se fosse spazzato via il fenomeno che crea confusione all’estero con i prodotti italiani ...emulati all’estero con alternative cosiddette italian sounding ma che di italiano non hanno nulla. Rispetto ai vini, attualmente questi possono ottenere la certificazione IGP se almeno l’85% delle uve ...