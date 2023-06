Isola | il fidanzato di Helena Prestes sbotta contro Gian Maria Sainato | ' Mi fai tenerezza' Poi insinua un dubbio

Carlo Motta ,della Prestes, ha deciso di intervenire per difendere la modella e la loro relazione, insinuando poi un dubbio nei fan. Andiamo a vedere che cosa ha detto.dei Famosi, ...... ma anche momenti emozionanti come l'incontro con ilCarlo Motta . Quest'ultimo infatti, ..., lite furiosa tra Helena Prestes e Gian Maria Sainato: 'Ma chi sei, Kim Kardashian'. Cos'è ......L'dei Famosi , in Honduras i naufraghi continuano a litigare senza sosta. Gian Maria Sainato ed Helena Prestes si sono nuovamente scontrati e lui ha tirato in ballo anche Carlo Motta ,...

Isola, il fidanzato di Helena Prestes sbotta contro Gian Maria Sainato: «Mi fai tenerezza». Poi insinua un dub leggo.it

L'avventura all'Isola dei Famosi sta giungendo al termine, ma le puntate sono sempre più ricche di dinamiche e sorprese. Sembra che nell'ultimo periodo Helena Prestes si ...L'Isola dei Famosi si avvicina verso la finale e i naufraghi nelle ultime hanno fatto un bilancio del loro percorso. Pamela Camassa è la prima finalista mentre tutti gli altri sono ...