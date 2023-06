INTERVISTA – Paolo Vialardi | “Per Jacobs è un momento difficile | ma può riprendersi”

Leggi su sportface

(Di sabato 10 giugno 2023) La tappa parigina della Diamond League, andata in scena venerdì 9 giugno, rimarrà negli annali per le prestazioni straordinarie di tanti atleti, con 2 primati mondiali ritoccati sui 5.000m femminili, 3.000m siepi maschili e miglior prestazione mondiale sulle 2miglia. In casa azzurra, la grande attesa per l’esordio stagionale sui 100m del campione olimpico Marcelsi è trasformata in delusione, visto il settimo posto ottenuto con un modesto crono di 10”21. Sportface ha analizzato la serata con, grande appassionato di atletica, un passato da mezzofondista veloce con tanto di titoli giovanili sugli 800m e 1500m e un presente da allenatore. Buongiorno, per una persona che vive di atletica e di corsa da quasi 40 anni, che cosa significa vedere un meeting come quello di Parigi? Senza dubbio ...