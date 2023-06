Internet | un diritto sociale garantito dagli operatori che però chiedono tutele

(Di sabato 10 giugno 2023) Il concetto deldi avere diritti, di rodotiana memoria, ha sicuramente ispirato le politiche italiane sulla connettività negli ultimi anni. Se pensiamo che in Italia i prezzi del traffico dati sono i più bassi nello scenario globale è evidente che la connettività sia trattata alla stregua di un, al pari della sanità o la previdenza. E lo ha confermato anche il terzo rapporto sul valore della connettività in Italia, realizzato da Censis e Wind Tre e presentato ieri nella sede di Civita, alla presenza, tra gli altri, di Roberto Basso, direttore delle relazioni esterne e sostenibilità di Wind Tre, e Giorgio De Rita, segretario generale del Censis. Confrontando il costo medio di un gigabyte di traffico dati su rete mobile nel mondo, infatti, nel 2022 l’Italia presenta, insieme a Israele, il valore più basso. Tutti i ...

Nell'era digitale, ilalla privacy ha assunto una rilevanza particolare, poiché le ... Utilizza una rete virtuale privata (VPN) quando navighi su, soprattutto su reti pubbliche non ...Secondo il 3° Rapporto sul valore della connettività in Italia, realizzato dal Censis in collaborazione con Wind Tre, l'88,7% degli italiani ritiene che l'accesso asia unsociale, ......STRUMENTI I Comparatore di tariffecasa, telefonia mobile, energia, gas e pay TV Scopri di più Le modalità attuative In base alla norma in questione il lavoratore può esercitare il...

Internet: per 9 italiani su 10 è un diritto di tutti LA STAMPA Finanza

La connessione a internet è ormai considerata un diritto sociale per la stragrande maggioranza degli italiani. Secondo il 3° Rapporto sul valore della connettività in Italia, realizzato dal Censis in ...“Regolare Internet” è una questione molto seria ... Centralità dell’utente significa invece, molto più concretamente, il diritto di ogni titolare di account a essere proprietario esclusivo dei propri ...