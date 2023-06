Inter-Manchester City | Lukaku come contro lo Shakhtar | le reazioni social

Grande tensione anche a San Siro per la finale di Champions League traCity e. Guarda il video dell'ingresso in campo di Lukaku ...Clamoroso ad Istanbul: Romelu Lukaku toglie il gol a Dimarco sulla linea di porte e toglie il pareggio ai nerazzurri Clamoroso ad Istanbul, dove l'manca il pareggio contro ilCity. Nel giro di pochi secondi prima i nerazzurri colpiscono una traversa e sulla ribattuta Dimarco si lancia in tuffo, ma il suo colpo ...Commenta per primo Piccola problema muscolare anche per Edin Dzeko , costretto ad abbandonare il campo al 57' della finale di Champions League che l'sta disputando contro ilCity. Piccolo indolenzimento per l'attaccante bosniaco che è sembrato non averne più. Subito cambio per Inzaghi che inserisce Romelu Lukaku. Prima ...

Manchester City-Inter 1-0: gol di Rodri! | Diretta finale Champions La Gazzetta dello Sport

MANCHESTER CITY-INTER 1-0 (68' Rodri) LA PARTITA LIVE 92' - Haaland abbatte Onana, giallo per il norvegese. 91' - Cinque minuti di recupero. Fallo di D'Ambrosio, il ...MANCHESTER CITY-INTER 1-0 (68' Rodri) LA PARTITA LIVE 86' - Crossaccio di Gosens, palla che termina in fallo laterale sull'altro lato del campo. 84' - Fuori un ...