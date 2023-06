Inter-Manchester City | gol di Rodri e crolla il muro nerazzurro VIDEO

(Di sabato 10 giugno 2023) Ildel gol diin. Dopo essersela giocata alla pari per quasi 70 minuti, per un duplice errore difensivo la squadra nerazzurra finisce sotto. Liberato sulla corsia Bernardo Silva, cross sporcato da Acerbi, forse col braccio, in ogni caso la sfera arriva ache calcia dal limite e trova l’angolino non lasciando scampo a Onana. In alto ecco ildell’1-0 a Istanbul. SportFace.

È iniziata la finale di Champions League tra Manchester City ed Inter. In questo articolo troverete tutti gli aggiornamenti che vi accompagneranno lungo la serata più importante dell’anno. Occasione c ...MANCHESTER CITY-INTER 1-0 (68' Rodri) LA PARTITA LIVE 71' - Dimarco si divora il pareggio: prima prende la traversa di testa poi è pronto sul tap-in di testa ma la palla ...