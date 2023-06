Inter-Manchester City | Finale Champions League | infortunati | diffidati e squalificati Chi non può giocare stasera

(Di sabato 10 giugno 2023) Manca sempre meno alladella UEFA2022/23. La massima competizione europea per club è dunque arrivata all’ultimo atto tanto atteso. Ad affrontarsi saranno l’di Simone Inzaghi e ildi Pep Guardiola. All’no dell’Ataturk Olympic Stadium di Istanbul, oggi sabato 10 giugno a partire dalle ore 21.00, le due compagini battaglieranno per portare a casa il tanto agognato trofeo e si prospetta una partita avvincente sotto tutti i punti di vista (LEGGI QUI). Da una parte ci saranno i nerazzurri del mister piacentino. La Beneamata ha chiuso il campionato di Serie A con il terzo posto conquistato. Ha inoltre vinto la Coppa Italia nellacontro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, aggiungendo alla propria ...

ISTANBUL La partita è davvero tutta lì, nella sfida tra l'ossessione e il sogno come gli inglesi continuano (ossessivamente) a ripetere È un'utopia a occhi aperti l'unica possibilità che l'si può concedere È il terrore di non realizzare la perfezione il vero nemico di Guardiola Non è soltanto questo ma è anche questo, infatti ieri era tutto uno scrutare facce, misurare sorrisi ...FOTOGALLERY %s Foto rimanenti Champions League Le probabili formazioni diCity -Nell'al momento non sembrano esserci dubbi: Brozovic in vantaggio su Mkhitaryan, che comunque ...Commenta per primo Intervistato a margine della cena di gala organizzata dalla Uefa e che ha visto protagonisti i rappresentanti diCity , Beppe Marotta ha parlato a Sky della partita che domani sera vedrà la finale di Champions League. EMOZIONE - 'Se dormiremo Siamo vaccinati ormai... E' un evento ...

Marotta: "Non siamo spaventati". Onana: "Temo solo Dio" La Gazzetta dello Sport

L'Inter di Simone Inzaghi e il Manchester City di Guardiola si giocheranno la Finale di Champions League: ecco come ci arrivano le formazioni ...Alle 21 a Istanbul la finalissima tra la squadra di Guardiola e quella di Simone Inzaghi. Le possibili scelte dei due allenatori ...