Inter | Lukaku col City come contro il Siviglia | ' salva' un gol fatto di Dimarco E i social non perdonano

(Di sabato 10 giugno 2023) Ce l'ha messa davvero tutta l'di Simone Inzaghi, ma non è bastato.un Manchesterche non è apparso nella sua serata migliore, forse con le gambe bloccate dall'emozione, i nerazzurri ...

... il gol di Rodri, la clamorosa traversa di Dimarco e la clamorosa occasione perall'89'. La finale raccontata in foto IL CITY VINCE LA CHAMPIONS: 1 - 0 ALL'L'arrivo dell'allo ...La traversa di Dimarco, la clamorosa palla - gol sprecata da, le due parate decisive di Ederson: chissà per quanto tempo l'rimuginerà su quanto è accaduto a Istanbul dove ha giocato una grande finale di Champions League . L'ha vinta il City, per la ...Il tempo di festeggiare che l'potrebbe arrivare al pareggio, ma il colpo di Di Marco si stampa sulla traversa. All'89'imbeccato da Gosens schiaccia di testa a colpo sicuro e Ederson ...

"Lukaku ha fatto una stagione incredibile, ha dimostrato grande attaccamento all'Inter ma ha un contratto con il Chelsea e dobbiamo vedere cose ...Tre finale europee, tre bocconi amari: le sconfitte di Roma, Fiorentina e Inter nelle tre competizioni continentali ...