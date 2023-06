Inter | lo stakanovista Lautaro | 57 partite in stagione

LautaroFIFPro ha poi elencato i giocatori più presenti nell'ultima stagione. Dietro a Vinicius, che corso per un totale di 56mila chilometri, spicca Lautaro Martinez dell'(62 ...... racconta Nicolò, che si definisce uno "che non si ferma mai". Qui potete gustarvi ... me lo regalarono a Berlino una decina di anni fa quando ero in viaggio in un- rail in bici. Me ...com'è, ha preferito con Baldini e Domenichini concentrarsi sulla gara con l'. Poi, prima di andare via, attorno alle 17,15 De Laurentiis è tornato a salutare il suo allenatore. ...

I club stakanovisti: chi ha giocato più partite nella stagione 2022-2023 Sky Sport