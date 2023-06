Inter | le parole di Marotta per Manchester City | “Siamo qui per vincere”

Leggi su oasport

(Di sabato 10 giugno 2023) Nell’immediato pre-partita tra, valida per la Finale della Champions League 2022/23, a parlare ci ha pensato Beppe, dirigente dei nerazzurri. Rispettivamente ai microfoni di SportMediaset e Sky Sport,ha voluto ricordare e sottolineare l’importanza della partita di questa sera e, inoltre, non si è nascosto: vuole vedere trionfare la propria squadra. In ogni caso si è detto orgoglioso per il traguardo raggiunto. Ma ecco di seguito il suo commento.: LE DICHIARAZIONI DIL’orgoglio e la voglia di fare bene: “Essere qui è una grande soddisfazione e e un motivo d’orgoglio, che va esteso a tutti i manager dell’, non dobbiamo dimenticare nessuno. Grandi meriti anche ad Inzaghi. Vogliamo essere ancora ...