Inter | il Fenerbahce ha offerto un biennale a Dzeko

(Di sabato 10 giugno 2023) In casada qualche mese la dirigenza è impegnata sul fronte rinnovi per blindare i giocatori cardine della squadra. Infatti, dopo quello ufficiale di Darmian sono vicini alla formalizzazione anche quelli di Bastoni e Calhanoglu. Tuttavia, tra i calciatori nerazzurri in scadenza c’è anche chi non è ancora sicuro di rimanere a Milano anche la prossima stagione. É il caso di Edin, attaccante dell’che, secondo quanto riporta il giornalista Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale, ha ricevuto l’offerta di unda parte del. : i dettagli La squadra di Simone Inzaghi attualmente è concentrata sulla finale di Champions League in programma stasera alle ore 21 allo stadio Ataturk di Istanbul. Il bosniaco, pertanto, deciderà il suo futuro solo dopo la partita, dando la ...

Per l'attaccante bosniaco dell', in queste ore, è arrivata un'importante proposta economica da parte delche lo vorrebbe portare in Turchia e che, secondo Sky, ha offerto al ...L'è decisa da giorni, anche se fingendo una dimenticanza Inzaghi evita di rispondere alla ... Tutti pensano che comincerà Dzeko (diventato obiettivo del), perché Lukaku è considerato il ...Ilfa davvero sul serio per il cartellino di Edin Dzeko, centravanti dell', in scadenza di contratto al termine della stagioneDomani sarà il grande giorno per l'di Simone Inzaghi ...

Dzeko, offerta del Fenerbahce per l'attaccante dell'Inter Sky Sport

Tramite il supporto degli agenti di Becao, l'Udinese potrebbe proporre all'Inter uno scambio con Fabbian. No nerazzurro in quel caso ...Su otto finali ha perso la prima e poi vinto tutte le altre. Ma non scioglie il dubbio Dzeko-Lukaku È arrivato il momento di aggiornare la storia: 13 anni dopo la terza, l'Inter prova a vincere la sua ...