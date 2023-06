Inter | Dimarco | 'Siamo orgogliosi | deve essere un punto di partenza'

Il Manchester City vince la Champions League per la prima volta, finisce 1 - 0 a Istanbul Manchester City -1 - 0, le pagelle: malasorte Lukaku, Calhanoglu spento.è sfortunato Lukaku ...... che esce sconfitto in finale di Champions League nonostante una buona prestazione generale dell'. L'attaccante Belga protagonista in "negativo": prima ha negato ail ...Intanto la cronaca: minuto 89',in avanti. Cross dalla destra, torre di Gosens e pallone in ... il belga aveva "stoppato" anche, entrando in modo negativo nell'occasione dell'esterno (...

Lukaku, dall'autogol col Siviglia alla respinta su Dimarco in City-Inter Tuttosport

Il belga subentra nella ripresa ed è protagonista in negativo in almeno due occasioni che avrebbero potuto cambiare il corso della gara ...Alla fine non serve dare spettacolo per vincere, vero Guardiola Basta essere squadra, crederci fino alla fine, padroni delle proprie forze e dei propri destini. Basta un colpo fatto bene. Il ...