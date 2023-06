Inter | dal Brasile un tifoso speciale | il messaggio dell’ex nerazzurro

Leggi su inter-news

(Di sabato 10 giugno 2023) Per l’questa sera in vista della finale di UEFA Champions League contro il Manchester City ci sarà anche un. Ovvero un brasiliano ex– Non mancano i sostenitori per l’, che questa sera si gioca la Champions League contro il Manchester City. Tra i tanti tifosi, anche un ex giocatore. Ovvero Gabriel Barbosa – detto Gabigol – che a Milano non ha lasciato un grandissimo ricordo, ma che non ha comunque scordato la sua ex squadra. “Dai ragazzi, forza. AMALA!“, questo il suo. Dai Ragazzi, forza @AMALA — Gabriel Barbosa (@gabigol) June 10, 2023 Le parole dell’attuale attaccante del Flamengo per incitare la sua ex ...