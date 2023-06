Inter-City | la diretta della finale Champions Brozovic alle stelle | ma Lautaro

(Di sabato 10 giugno 2023) All'Ataturk di Istanbul via alla finalissima diLeague trae Manchester. I nerazzurri di Simone Inzaghi a caccia del quarto successo dopo la doppietta targata Herrera 1964-65 e il Triplete del 2010. Gli inglesi di Pep Guardiola sognano il primo storico trionfo, da favoriti. 19': ancora. Buon recupero a centrocampo e potenziale 4 contro 4, Di Marco serve, in avanti perche tocca ancora per il croato che da fuori calcia, disturbato dallo stesso Toro. 13': cresce l', che non sfrutta un paio di svarioni di Ederson e un corner. Sul capovolgimento di fronte, Dzeko recupera e ferma Grealish. 6': prima occasione da gol per il, con Bernardo Silva che si ...

Luciano Spalletti , a margine della partecipazione a The Coach Experience a Rimini , ha spaziato su vari temi. Dal suo pensiero sulla finale di Champions League tra Manchesterfino ad arrivare al pensiero su cosa farà in futuro, questi solo alcuni degli argomenti trattati dal tecnico toscano. Uno in particolare ha portato il divertimento dei giornalisti, ...Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Manchester, in campo alle 21 allo stadio 'Ataturk' di Istanbul per la finale di Champions League. Guardiola lascia in panchina Walker, mentre Inzaghi sceglie Brozovic e Dzeko dal primo minuto: ...AGI - Ormai ci siamo. A Istanbul l'di Simone Inzaghi e il Manchesterdi Pep Guardiola si contendono lo scettro di regina d'Europa nella finalissima di Istanbul. Il tecnico nerazzurro ha scelto Edin Dzeko come partner in ...

Entusiasmo a mille all'Ataturk di Istanbul, dove Manchester e Inter si stanno giocando la finale di Champions League. Tanti tifosi turchi presenti allo stadio, molti di loro hanno svelato di tifare ...ISTANBUL (TURCHIA) - C'è anche Francesco Totti a tifare per l'Inter a Istanbul, tra le tante ex stelle del calcio presenti allo stadio Ataturk per assistere alla finale di Champions League tra i ...