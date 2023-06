Inter-City | come finirà | a pochi minuti dalla finale | la profezia choc di Mister Champions

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 10 giugno 2023) Gufata o no? Sta di fatto che Gareth Bale, gloria del calcio gallese e britannico e con la fama di "" per aver dato il meglio della sua ottima carriera proprio nelle notti europee, non ha timori di sbilanciarsi e a poche orefinalissima diLeague trae Manchesterall'Ataturk di Istanbul la spara grossa. L'ex esterno sinistro letale del Tottenham, trasformatosi negli anni da terzino a trequartista e poi direttamente punta nel Real Madrid, ha azzardato un rotondo, rotondissimo 5-0 in favore deldi Pep Guardiola. Che favorito, per carità, lo è di diritto alla luce delladisputata da imbattuto questa stagione e, soprattutto, per il valore dei cartellini dell'a rosa ...