(Di sabato 10 giugno 2023) Proprio a poche ore dall’attesissima finale di Istanbul, un’indiscrezione fa luce sul possibile futuro societario dell’In confronto l’approdo in finale di una squadra non certo accreditata per questo traguardo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

L'è stata già, clamorosa indiscrezione sulla proprietà nerazzurra: 'Ufficiale dopo la finale di Champions League'. Tutti i dettagliCresce l'attesa in casaper la finalissima di ...... dopo i 22 del 2006/07 trae Roma, i 17 nel 2013/14 e nel 2014/15 tra Juventus e Roma e i 16 ...nell'esercito italiano e ha avuto molti incarichi di prestigio nel mondo bancario SAMPDORIA...questa agenzia, Radrizzani si rimette in gioco nel 2015 fondando Aser Ventures , un gruppo d'... i no alla cessione e la valutazione dell'. Tornando alle cose interiste, strettamente ...

Inter ceduta: c'è il colpo di scena - calciomercatonews.com Calciomercatonews.com

Il grande percorso europeo svolto dall’Inter in questa stagione permetterà un certo respiro nelle casse del club e la non necessità di dover per forza cedere un titolare per fa quadrare il bilancio.Nonostante il vivo e concreto interesse della Juve per Lucas Vazquez, lo spagnolo potrebbe venir proposto anche all'Inter ...