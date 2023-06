Insulti a governo | Regione Lazio e Pro Vita | la solita intolleranza della sinistra

(Di sabato 10 giugno 2023) Non poteva mancare un'altra polemica nel giorno del Roma Pride. Passando davanti alla sede di Pro, in viale Manzoni, dai carri del Pride sono arrivatiall'associazione: alcune ragazze hanno mostrato un cartello rosa con scritto «ho un rigurgito anti Proe Famiglia». Inoltre sono stati tanti gli slogan a difesa del diritticomunità Lgbtqia+ e quelli di scherno nei confronti, che nei giorni scorsi aveva concesso di poi revocato il patrocinio alla manifestazione. A scagliarsi sui toni usati durante la marcia - secondo gli organizzatori è scesa in piazza una folla di 1 milione di persone - c'è anche Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia al Senato: «A sentire gli slogan e le dichiarazioni che arrivano dal gay pride, ...

...al centro di una grossa polemica scatenatasi a causa delle sue dichiarazioni in merito ale ... A giugno, inoltre, si festeggia il mese del Pride e, a causa dei gravie delle minacce ......per annunciare che non presenzierà alle manifestazioni di Roma e Milano per i pensatissimi... 'Da oggi parte la resistenza della nostra comunità a questa destra, a questoe a Meloni. ...... 'Coperta diper le mie parole di apprezzamento su Meloni' Il campo riformista vedrà la ... 'Se c'è una legge sulle unioni civili - ha aggiunto Boschi - lo si deve alRenzi che ha avuto ...

Valencia-Real Madrid: insulti razzisti a Vinicius. Governo spagnolo e ... Euronews Italiano

Lo scrittore, reduce dal clamoroso scivolone del saluto romano del 2 giugno, pubblica sui social un intero post di insulti contro l'esecutivo di centrodestra sul tema dei migranti ...Insulti, urla e lancio di rotoli di carta igienica da parte degli attivisti "No Ponte". Il ministro delle Infrastrutture tira dritto: "Avanti con i sì per il Paese" ...