Inps e Inail | Calderone sceglie carneadi Il leghista Durigon pronto a dimettersi

(Di sabato 10 giugno 2023) La nomina dei commissari dista creando un vero e proprio terremoto all’interno della maggioranza, specie nella Lega. Il sottosegretario Claudio, attuatore dei flop Quota 100 first appeared on il manifesto.

Ferme le nomine, ma anche quelle all'Anpal, ancora guidato dal commissario di Andrea Orlando , e della commissione sugli scioperi. Lo stallo frena la macchina pensionistica e le politiche del nuovo Rdc.Il focus dell'incontro sarà la presentazione del report statistico 'Lavoro minorile in Italia: rischi, infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro', sulla base dei dati dell'e dell'...Il focus dell'incontro sarà la presentazione del Report statistico "Lavoro minorile in Italia: rischi, infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro", sulla base dei dati dell'e dell'...

Due tecnici per Inps e Inail: Micaela Gelera e Fabrizio D'Ascenzo. Bufera nella Lega la Repubblica

(Cultura) Molte le iniziative per ricordarlo domani nella capitale e a Riano in attesa del via libera alla Camera del ddl presentato da Liliana Segre, e già approvato dal Senato all’unanimità, per le ...La riforma delle pensioni è sul tavolo del governo. L'esecutivo, con il ministero del Lavoro e quello dell'Economia in prima fila, è a caccia di risorse per la ...