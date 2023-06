(Di sabato 10 giugno 2023) Crolla la produzionele: in aprile -7,2%, quarto calo consecutivo. Peggio di tutti l’energia (-12,6%), si salvano i mezzi di trasporto (+5,6%)

...tutti la chiara consapevolezza di non essere culturalmente attrezzati e pronti a fare icon ...si pensa a fondi sovrani nazionali ed europei anche per contrastare gli aiuti concessi all'...Nel primo trimestre l'indice complessivo del fatturato dell'è invece cresciuto solo dello ... I segnali positivi provenienti dalla stima deieconomici trimestrali del primo trimestre ...Certamente gli investitori che scelgono di concludere operazioni nell'musicale sono ... Mentre altri mercati devono fare icon un alto tasso di volatilità in seguito a novità ...

Industria e conti correnti, la grande gelata dell’Italia La Stampa

Ad aprile la produzione manifatturiera segna il quarto calo consecutivo: è record dalla pandemia. Dalla carta all'acciaio (escluse le auto), dal tessile ...I dati Istat servono a evidenziare le contraddizioni di una fase di profonda trasformazione. Per uscirne serve il Pnrr ...