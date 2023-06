Incidente tra due auto e un furgone sulla Treviso Mare | morti due ragazzi di 24 e 31 anni e una donna Tre i feriti

Tragiconella notte. Scontro violentodue auto e un furgone sulla Treviso Mare, in zona Roncade. Era all'incira l'una di notte. Tre degli occupanti sono morti : due donne e un uomo. L'...... quattro bambini da soli nella foresta dell'Amazzonia, gli unici sopravvissuti all'aereo dello scorso primo maggio. Nello schianto dell'aereo Cessna 206 sono morte tre persone,cui la ...Tragiconella notte. Scontro violentodue auto e un furgone sulla Treviso Mare, in zona Roncade. Era all'incira l'una di notte. Tre degli occupanti sono morti : due donne e un uomo. L'...

Un uomo e due donne hanno perso la vita nel tragico incidente stradale avvenuto sulla SR58 a Roncade, in provincia di Treviso.ncidente nella notte in via Caprilli a Milano (San Siro), dove un’auto si è schiantata contro lo spartitraffico centrale per poi fermare la ...