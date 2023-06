Incidente stradale | bambino di 12 anni morto sul colpo | travolto da un' auto mentre corre in bici

(Di sabato 10 giugno 2023)undi 12investito da un'. La tragedia oggi pomeriggio, 10 giugno, poco dopo le 16, a Mirano (Venezia) in via Don Orione all'angolo con via Viasana. Secondo una prima ...

Morto un bambino di 12 anni investito da un'auto. La tragedia oggi pomeriggio, 10 giugno, poco dopo le 16, a Mirano (Venezia) in via Don Orione all'angolo con via Viasana. Secondo una prima ...Incidenti in via Virgilio e in viale Lombardia Una pattuglia della Polizia Locale di Brugherio è intervenuta nella tarda mattinata di ieri, venerdì, in Via Virgilio a causa di un. ...Muore davanti agli occhi del figlio della compagna dopo un. Tragedia nella tarda mattinata di sabato 10 giugno sulla provinciale 48 che da San Vito dei Normanni sfocia a Francavilla Fontana. La vittima si chiamava Silviu Enache Viorel , 28 ...

Incidente stradale: bambino di 10 anni morto sul colpo, travolto da un'auto mentre corre in bici leggo.it

Morto un bambino di 12 anni investito da un'auto. La tragedia oggi pomeriggio, 10 giugno, poco dopo le 16, a Mirano (Venezia) in via Don Orione all'angolo con via Viasana. Secondo una ...Incidente stradale lungo la Scansanese, a Casalecci, in provincia di Grosseto. Una moto e una bici si sono scontrate ...