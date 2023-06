La notte scorsa sull'A14, in territorio di Torino di Sangro, un camion si è schiantato contro un cantiere autostradale: di un morto e otto feriti è stato il tragico bilancio...."L'- fa sapere Autostrade per l'Italia - è avvenuto intorno all'una in corrispondenza di un cantiere di lavorocorrettamente segnalato, installato per l'esecuzione di ordinarie ...Terribilein Austria. Un trenoha preso fuoco mercoledì 7 giugno mentre attraversava una galleria, situata nei pressi di Fritzens, con 151 passeggeri a bordo. Viste le circostanze, il ...

Incidente notturno sulla SS 186: auto si schianta contro il muretto MonrealeLive

Un uomo e due donne hanno perso la vita nel tragico incidente stradale avvenuto sulla SR58 a Roncade, in provincia di Treviso.Un operaio di 56 anni è rimasto schiacciato tra un cestello elevatore e un cavalcavia mentre effettuava interventi di manutenzione sull'Autostrada del Sole. I vigili del fuoco e il 118 l'hanno soccors ...