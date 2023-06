Incendio Colli Aniene | ci sono i primi indagati Superbonus nel mirino

... ossia il 2 giugno, un edificio in corso di ristrutturazione in via Edoardo d'Onofrio, a... In questo caso, secondo quanto ricostruito finora dagli inquirenti, non sembra si tratti di un..." È notizia di queste ore che il sindaco di Roma Roberto Gualtieri metterà a disposizione delle camere di hotel a tutti i cittadini coinvolti nell'delle palazzine diAniene che ne faranno richiesta . Riteniamo questo un ottimo segno di vicinanza e aiuto da parte dell'Amministrazione capitolina. Ma perché il sindaco Gualtieri non ...Mentre gli abitanti dello stabile, ancora sotto choc per l'nel quale è morto un 80enne, Antonio D'Amato, mentre sono 7 gli ustionati, 3 gravi e 10 gli intossicati, le indagini vanno avanti e la Procura di Roma ha deciso di soffermarsi proprio sulla ...

L'inferno di Colli Aniene, famiglie in albergo e un'arena estiva a piazzale Loriedo: il quartiere cerca di rialzarsi RomaToday

