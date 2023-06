Stefanoha parlato della recente separazione tra ile Paolo Maldini. Ecco le sue dichiarazioni sulla vicenda Stefano, ex giocatore, ha parlato a TMW Radio della recente ...Infine Brambati ha parlato delle delusioni del campionato, sottolineando come la formazione che abbia sostanzialmente fatto peggio sia la Juventus, seguita da Inter esu Allegri: "...Stefanoha parlato della recente separazione tra ile Paolo Maldini. Ecco le sue dichiarazioni sulla vicenda Stefano, ex giocatore, ha parlato a TMW Radio della recente ...

Impallomeni: “Milan Maldini ha plasmato il gruppo che vinto lo scudetto” Pianeta Milan

MilanNews.it foto di www.imagephotoagency.it Ascolta l'audio Ospiti: Impallomeni:' Non sarà facile per Italiano e la Fiorentina alzare l'asticella. Berardi Lazio gran colpo.' Bonanni:'Italiano giusto ...Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha analizzato l’addio di Maldini e Massara dal Milan: le sue dichiarazioni Ospite a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così dell’addio di Maldi ...