Immissioni in ruolo docenti 2023 | ecco come si svolgeranno Novità per compilazione della domanda LO SPECIALE

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 10 giugno 2023) Dopo gli esitimobilità, adesso l'attenzione è tutta rivolta allein, che per il/2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito ne prevede circa 56 mila. In questofacciamo il punto per capiresile assunzioni. L'articoloinsiperLO