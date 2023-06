Immigrato trovato morto in strada | la scoperta nella zona della Stazione Centrale 

(Di sabato 10 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl corpo senza vita di un51 enne, Ibrahim Yousif, nato nel Ghana nel 1972, regolare sul territorio nazionale, è statostamani a Napoli in via Torino all’altezza del civico 118. Il corpo non presentava segni di violenza. E’ stato disposto il sequestrosalma che è stata messa a disposizioneautorità giudiziaria. Sul caso procede il commissariato Vasto-Arenaccia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

A Napoli trovato in strada il corpo di un uomo senza vita. Si tratta di un immigrato. Stamattina al Rione Vasto, in via Torino all' altezza del civico 118, è stato rinvenuto il cadavere di Ibrahim You ...