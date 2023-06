Il socialismo nazionale di Henri de Man

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 10 giugno 2023) «Dopo ogni contatto con la frenesia del mondo civile», scrissede Man in Après coup, l’autobiografia del 1941 pubblicata in italiano per la collana «Gli Indelebili» di Altaforte (A cose fatte: memorie di un «socialista»), «ero molto più lieto nel tornare di quanto lo fossi stato nel partire. Mi bastava respirare di nuovo l’aria inebriante delle altezze montane per sentirmi rivivere». Questo articolo è stato pubblicato sul Primatodi maggio 2023 Le montagne che De Man ritrovava con gioia, dopo i suoi viaggi per l’Europa a tenere conferenze, erano quelle dei Grigioni, dove si era stabilito a metà degli anni Venti, nel villaggio di Flims. E i riferimenti alla terra elvetica tornano spesso nell’autobiografia di questo fiammingo (era nato ad Anversa nel 1885), poliglotta (parlava e scriveva fluentemente in ...