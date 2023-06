Il probabile incontro di Zuppi con Kirill | per rompere il ghiaccio

(Di sabato 10 giugno 2023) Il Segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, non esclude che in occasione della sua visita a Mosca, l’inviato di papa Francesco, cardinale Matteo, incaricato di cercare spiragli di pace per il conflitto in Ucraina potrebbe incontrare il patriarca della Chiesa ortodossa russa,. Stanti le indicazioni giunte da Mosca che non risulterebbe in agenda uncon il presidente Putin – mentre durante la sua visita a Kiev l’inviato del papa ha incontrato il presidente Zelensky – viene normale da chiedersi a cosa servirebbe uncon quello che può essere definito il “chierichetto di Putin”. Io direi che potrebbe servire a molto, sebbene proprio il molto a cui qui ci riferisce indichi insieme all’importanza del colloquio anche la delicatezza e profondità dei temi da trattare. Per cogliere ...

