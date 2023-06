Il Pd grida già all' isolamento nella Ue Ma Grillo | È morbida sul Salva Stati

Chi scrive,da adolescente militava nel più odiato dei partiti di allora, il MSI. Un po' per ... Chidi più, la vacca è sua, dice un proverbio. La seconda alternativa era diventare uguali e ...Il suono dei clacson, la musica ad alto volume, i fischi e ledi gioia sono lo sfondo sonoro ... è rimasta sul vago: "Sicuramente uno che abbiamousato in passato". Al momento però, non ha ...In minoranza su questo fronte erano innanzitutto Polonia e Ungheria in testa chesi erano espresse contro la proposta. Oggi la Polonia ha rilanciato definendo "sanzioni inaccettabili" i ...

Il Pd grida già all'isolamento nella Ue. Ma Grillo: "È morbida sul ... ilGiornale.it